Чехия закрыла границы из-за угрозы распространения коронавируса

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30 января 2021, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Власти Чехии приняли решение с субботы закрыть границы для всех иностранцев. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки Ограничения будут действовать до 15 февраля.

Теперь въехать в страну можно только в случае крайней необходимости. Пускать будут иностранцев, которые в Чехии учатся, работают или имеют разрешение на проживание. Исключение могут сделать для тех, кому необходима медицинская помощь, а также тем, кто собирается навестить ближайших родственников, приглашен на церемонию бракосочетания или должен присутствовать на похоронах.

Запрет введен по примеру других европейских стран, где ситуация с коронавирусом так же выходит из-под контроля. Правительству приходится сдерживать распространение инфекции.

Сообщается, что на наземных границах будут проводить выборочные проверки въезжающих.

На данный момент общее число зараженных ковидом в Чехии – более 970 тыс. человек. С конца декабря в стране идет вакцинация граждан.