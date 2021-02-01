В Испании 78 постояльцев дома престарелых заразились коронавирусом после вакцинации
1 февраля 2021, 17:28[ «Аргументы Недели» ]
Постояльцы дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом нового типа после получения первой дозы вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
Когда у 10 вакцинированных появились первые симптомы COVID-19, их списали на побочные эффекты вакцины. Но с появлением новых заболевших было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.
В заведении скончались 7 человек, еще четверо госпитализированы. Остальные продолжат проживать в режиме изоляции. Тесты, сданные 22 января, показали, что коронавирусом заболели все, кроме одного жильца, а симптомы начали проявляться и у работников дома престарелых.
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