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В Испании 78 постояльцев дома престарелых заразились коронавирусом после вакцинации

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Испании 78 постояльцев дома престарелых заразились коронавирусом после вакцинации
коронавирус, фото: pixabay.com

Постояльцы дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом нового типа после получения первой дозы вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Когда у 10 вакцинированных появились первые симптомы COVID-19, их списали на побочные эффекты вакцины. Но с появлением новых заболевших было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.

В заведении скончались 7 человек, еще четверо госпитализированы. Остальные продолжат проживать в режиме изоляции.
Тесты, сданные 22 января, показали, что коронавирусом заболели все, кроме одного жильца, а симптомы начали проявляться и у работников дома престарелых.

Ранее сообщалось, что конгрессмен Стивен Линч заразился COVID-19 после двух прививок от Pfizer.

НС

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