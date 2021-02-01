Солисту «Песняров» запретили въезд на Украину

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1 февраля 2021, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт Борисполь, фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency

Солист белорусской группы "Песняры" в течение трех лет не сможет попасть на территорию украинского государства из-за посещения Крыма. Белорусского гражданина задержали в киевском аэропорту Борисполь.

По данным СМИ, речь идет о Валерии Дайнеко. Он вынужден был улететь обратно в Минск.

Крым гражданин Белоруссии посетил прошлым летом "и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сообщает погранслужба Украины.

Ранее стало известно, что телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд на территорию Украины на 3 года из-за того, что он посетил Крым.