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Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Борису Корчевникову запретили въезд на Украину
Борис Корчевников, фото: инстаграм ведущего

Телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд на территорию Украины на 3 года из-за того, что он посетил Крым. Об этом сегодня сообщила пресс-служба местной государственной пограничной службы.

Власти Украины узнали о посещении Корчевниковым Крыма уже после того, как тот въехал на Украину и прибыл в Киев. Правоохранительные органы провели проверку, после чего приняли решение о запрете Корчевниковым въезда. Телеведущий вылетел с украинской земли авиарейсом Киев - Стамбул вчера.

С начала 2020 года были составлены свыше 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.

Борис Корчевников поделился воспоминаниями о борьбе с тяжелым заболеванием.

НС

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