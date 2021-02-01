Казахстан отреагировал на решение России и США продлить ДСНВ

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1 февраля 2021, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Здание МИД Казахстана. Фото: сайт МИД Казахстана

МИД Казахстана приветствует решение России и США продлить Договор СНВ-3. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В Нур-Султане считают, что «решение о пролонгации ДСНВ стало возможным благодаря последовательным усилиям российской стороны».

В заявлении, в частности, говорится, что принципиальное согласие новой администрации США о продлении СНВ-3 на последующий пятилетний срок «является позитивным сигналом, вселяющим надежду на нормализацию отношений и восстановление доверия», а само продление договора «демонстрирует пример ответственного поведения государств, приверженности процессу ядерного разоружения и предотвращения опасной гонки вооружений».