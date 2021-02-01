Военнослужащий ВСУ перешёл на сторону ДНР из-за дедовщины

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1 февраля 2021, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Эдуард Басурин, фото: соцсети

Рядовой ВСУ Анатолий Тараненко перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). На этот шаг военнослужащего поддтолкнули насилие и поборы в своей воинской части.

Об этом сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, над украинским солдатом издевались три сержанта, которые с ведома командира взвода отбирали часть денежного довольствия в пользу командира батальона. "28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового", - рассказал Басурин. Военнослужащий сообщил, что накануне перехода двое его сослуживцев покинули позиции и сейчас скрываются в одном из поселков. Власти ДНР готовы оказать им безопасный переход на сторону ополчения.

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