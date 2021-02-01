Военнослужащий ВСУ перешёл на сторону ДНР из-за дедовщины
1 февраля 2021, 15:46[ «Аргументы Недели» ]
Рядовой ВСУ Анатолий Тараненко перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). На этот шаг военнослужащего поддтолкнули насилие и поборы в своей воинской части.
Об этом сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, над украинским солдатом издевались три сержанта, которые с ведома командира взвода отбирали часть денежного довольствия в пользу командира батальона. "28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового", - рассказал Басурин. Военнослужащий сообщил, что накануне перехода двое его сослуживцев покинули позиции и сейчас скрываются в одном из поселков. Власти ДНР готовы оказать им безопасный переход на сторону ополчения.
Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации на Донбассе после слов о России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.