Кравчук заявил об обострении ситуации на Донбассе после слов о России
31 января 2021, 21:42[ «Аргументы Недели» ]
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал прозвучавшие на форуме в Донецке тезисы "матушка Россия, забери нас к себе".
Леонид Кравчук заявил, что заявления глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о будущем этих территорий с Россией приведет к обострению ситуации в регионе. "Те люди, которые представляют ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, совпадающие с территорией, находящейся под контролем ополченцев) на нашем заседании ТКГ, такого не говорят", — заявил политик. Как отметил Кравчук, на следующем заседании украинская сторона поднимет вопрос, хотят ли представители ДНР и ЛНР стать частью России. "То, что такие заявления не способствуют улучшению работы, понятно", - сказал Кравчук.
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