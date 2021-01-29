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Кравчук заявил, что с Россией невозможно договориться по Донбассу

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кравчук заявил, что с Россией невозможно договориться по Донбассу
Леонид Кравчук, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в пятницу, 29 января, заявил о том, что переговоры с Россией зашли в тупик.

Кравчук отметил, что с Россией "поладить непросто", а также призвал не строить на эту тему лишних иллюзий. Политик также уточнил, что Москва давит на Киев, и заявил, что Украине следует действовать аналогичными методами.

Леонид Кравчук назвал переговоры по Донбассу "фальшивкой", которая нацелена на то, чтобы заставить украинскую сторону отступить от своих национальных интересов. По его мнению, с РФ можно договориться исключительно с применением силы.

ЕТ

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