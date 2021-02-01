В Нью-Йорке в преддверии снежной бури введено чрезвычайное положение, отменено большинство рейсов

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2021, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

снегопад в Нью-Йорке, pixabay.com

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вечером в воскресенье, 31 января, распорядился ввести в городе чрезвычайное положение связи с приближающейся снежной бурей. В аэропортах отменено большинство рейсов.

Согласно последней информации, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке были отменены 154 авиарейса, что составляет 72% всех вылетов. В авиагавани Ла-Гуардиа отменили 106 рейсов (89%), а в международном аэропорту Либерти (штат Нью-Джерси) – 162 рейса (72%).

Кроме того, в аэропорту Бостона (штат Массачусетс), который находится в 4 часах езды от Нью-Йорка, отменены 56 рейсов (30%).

Предполагается, что после бури, которая ожидается в Нью-Йорке и окрестностях в понедельник, высота снежного покрова достигнет полуметра. Это станет максимальным показателем за последние пять лет.