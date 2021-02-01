Синоптик Позднякова предупредила о морозной погоде в столичном регионе на этой неделе

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1 февраля 2021, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

зима в Москве, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках беседы с журналистами в понедельник, 1 февраля, сообщила, что на этой неделе в столичном регионе произойдет смена характера погоды.

По словам синоптика, на место длительной оттепели со снегом придет более морозная погода. Татьяна Позднякова в разговоре с RT уточнила, что в ближайшие двое суток погоду в Москве и Подмосковье будет определять тыловая часть циклона, атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы. Во вторник в столичном регионе осадков не ожидается, ночь будет более морозной, чем предыдущая – столбики термометров будут показывать от -11 до -9 градусов в Москве и от -12 до -7 градусов в Московской области. Дневная температура составит -6...-4 градуса и -8...-3 градуса соответственно.

3 февраля в регионе возможен небольшой снег на фоне довольно низкой отрицательной температуры. Днем ожидается около -5 градусов, а ночью примерно -10.

В течение дня 4 февраля температура воздуха будет понижаться, вследствие чего уже 5 февраля в Москве будет от -15 до -10 градусов в ночное время, и от -12 до -7 градусов в дневное.