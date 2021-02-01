«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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1 февраля 2021, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в понедельник, 1 февраля, Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Согласно последней информации, предупреждение было сделано из-за гололедицы.

По словам синоптиков, погода в ближайшие сутки может быть потенциально опасна для здоровья граждан.

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение из-за гололедицы в столичном регионе будет действовать до 22.00 вторника, 2 февраля. Кроме того, метеорологи обратили внимание жителей и гостей столицы на то, что грядущей ночью в городе ожидается метель.