«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
1 февраля 2021, 10:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: Гидрометцентр
Утром в понедельник, 1 февраля, Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Согласно последней информации, предупреждение было сделано из-за гололедицы.
По словам синоптиков, погода в ближайшие сутки может быть потенциально опасна для здоровья граждан.
В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение из-за гололедицы в столичном регионе будет действовать до 22.00 вторника, 2 февраля. Кроме того, метеорологи обратили внимание жителей и гостей столицы на то, что грядущей ночью в городе ожидается метель.
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