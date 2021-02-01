Первые послабления после общенационального карантина ввели в Италии

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1 февраля 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Министерство культуры Италии

Ватикан, pixabay.com

В Италии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации начали действовать первые послабления после общенационального карантина. Согласно последней информации, была возобновлена работа музеев.

Уточняется, что археологические парки и музеи открылись почти во всех регионах, кроме Апулии, Умбрии, островов Сицилия и Сардиния, которые остаются в "оранжевой зоне" в связи с повышенным уровнем эпидемиологического риска. В Министерстве культуры Италии отметили, что работа вышеуказанных учреждений возможна лишь в будние дни и при бронировании билетов заранее.

Дирекция Ватиканских музеев ранее сообщила об открытии папской сокровищницы. Ватиканские музеи и летняя резиденция Папы Римского в Кастель-Гандольфо будут также открыты по субботам.