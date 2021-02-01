Первые послабления после общенационального карантина ввели в Италии

В Италии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации начали действовать первые послабления после общенационального карантина. Согласно последней информации, была возобновлена работа музеев.
Уточняется, что археологические парки и музеи открылись почти во всех регионах, кроме Апулии, Умбрии, островов Сицилия и Сардиния, которые остаются в "оранжевой зоне" в связи с повышенным уровнем эпидемиологического риска. В Министерстве культуры Италии отметили, что работа вышеуказанных учреждений возможна лишь в будние дни и при бронировании билетов заранее.
Дирекция Ватиканских музеев ранее сообщила об открытии папской сокровищницы. Ватиканские музеи и летняя резиденция Папы Римского в Кастель-Гандольфо будут также открыты по субботам.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.