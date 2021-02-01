В правящей партии Мьянмы сообщили о задержании лидера страны и ряда чиновников

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1 февраля 2021, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

флаг Мьянмы, pixabay.com

Представитель правящей партии Мьянмы Мио Ньюнт заявил в ночь на понедельник, 1 февраля, что неизвестные задержали президента страны Вин Мьина, а также государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Уточняется, что также задержаны были другие высокопоставленные члены правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию". Мио Ньюнт обратился к народу страны с просьбой не реагировать поспешно и действовать в соответствии с законом.

По словам представителя правящей партии, среди задержанных – министр планирования и финансов штата Шан, глава отделения партии в штате Кая и ряд других представителей "Национальной лиги за демократию" в парламенте региона Иравади. Он также отметил, что речь идет о военном перевороте в стране. Ньюнт, не исключил, что задержание может коснуться и его.