Милош Земан считает, что все, что происходит вокруг Навального - балаган

Аргументы Недели → В мире 13+

31 января 2021, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

президент Чехии Милош Земан, Rihova

Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил сегодня президент Чехии Милош Земан. Он заявил об этом, выступая по радио Frekvence 1.

Как напомнил Земан, Навальный "участвовал в целом ряде националистических шествий", а еще "поддерживал сталинские депортации". "Ну, и еще нашлось бы несколько других дел", - отметил Земан. Чешский президент подчеркнул,что "он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его месте".

Ранее Земан призвал не делать из Навального мученика.