Милош Земан считает, что все, что происходит вокруг Навального - балаган
31 января 2021, 22:25[ «Аргументы Недели» ]
Ситуация с Алексеем Навальным – это балаган, он не борец за демократию, а российский националист, заявил сегодня президент Чехии Милош Земан. Он заявил об этом, выступая по радио Frekvence 1.
Как напомнил Земан, Навальный "участвовал в целом ряде националистических шествий", а еще "поддерживал сталинские депортации". "Ну, и еще нашлось бы несколько других дел", - отметил Земан. Чешский президент подчеркнул,что "он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его месте".
Ранее Земан призвал не делать из Навального мученика.
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