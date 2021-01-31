В ЛНР сообщили о том, что Украина ведет подготовку саперов для отправки в Донбасс

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31 января 2021, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

саперы, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Киев занялся подготовкой инженерно-саперных подразделений для вероятной отправки в Донбасс, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Как отметил Осадчий, по сведениям разведки подготовка ведется на одном из полигонов Национальной гвардии Украины в Харьковской области. подразделения отрабатывали задачи по разведке и поиску минно-взрывных заграждений, обучались обезвреживать мины и изучали специфику подрыва всевозможных конструкций и зданий.

Представитель ЛНР высказал предположение, что через какое-то время после обучения оинженерно-саперные подразделения окажутся в зоне Операции объединенных сил.

Ранее полковник запаса ВСУ Олег Жданов озвучил два "плохих" сценария по Донбассу для Украины.