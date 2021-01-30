Полковник запаса ВСУ Олег Жданов озвучил два «плохих» сценария по Донбассу для Украины

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30 января 2021, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев исчерпал возможности найти компромисс по Донбассу, существует два сценария развития событий на юго-востоке Украины. Так считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Жданов назвал сценарии "плохим" и "очень плохим". "Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы", — пояснил эксперт. "Очень плохой" - полное выполнение договоренностей и вход Украины в Союзное государство. Какой вариант предпочтет президент Украины Владимир Зеленский - неизвестно, так как сведения о его политике по Донбассу секретны. Говорят о его пяти "суперпланах", но о чем речь, жители Украины не в курсе.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в пятницу, 29 января, заявил о том, что переговоры с Россией зашли в тупик.