Эксперты ВОЗ, исследующие происхождение COVID-19, посетят рынок морепродуктов в Ухане

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение коронавирусной инфекции COVID-19 в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами в городе Ухане (провинция Китая Хубэй). Здесь был обнаружен новый тип коронавируса.
Рынок закрыли в начале 2019 года, он находится под круглосуточным надзором полиции. Эксперты, несмотря на серьезные сомнения китайских специалистов, считают, что рынок может играть определенную роль в отслеживании происхождения вируса.
Группа международных экспертов из 12 стран мира, в том числе и представитель России, приступила к работе 28 января после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.
ВОЗ пока не объявила детальную программу работы делегации. Ожидается, эксперты посетят лаборатории, рынки и больницы, а также Уханьский институт вирусологии.
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