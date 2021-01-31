Эксперты ВОЗ, исследующие происхождение COVID-19, посетят рынок морепродуктов в Ухане

Аргументы Недели → В мире 13+

31 января 2021, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение коронавирусной инфекции COVID-19 в воскресенье посетит рынок "Хуанань" - оптовый центр торговли морепродуктами в городе Ухане (провинция Китая Хубэй). Здесь был обнаружен новый тип коронавируса.

Рынок закрыли в начале 2019 года, он находится под круглосуточным надзором полиции. Эксперты, несмотря на серьезные сомнения китайских специалистов, считают, что рынок может играть определенную роль в отслеживании происхождения вируса.

Группа международных экспертов из 12 стран мира, в том числе и представитель России, приступила к работе 28 января после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

ВОЗ пока не объявила детальную программу работы делегации. Ожидается, эксперты посетят лаборатории, рынки и больницы, а также Уханьский институт вирусологии.

Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева назвала отличия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа