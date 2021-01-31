Врач Ирина Ярцева напомнила отличия симптомов коронавируса от гриппа

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31 января 2021, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay.com

Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева назвала отличия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа. По словам доктора Ярцевой, у коронавируса "много разных форм".

Она напомнила, что обычно при гриппе температура тела у человека держится высокая, до 39 градусов, дней шесть. При ковиде человек может "температурить" дольше, до 10–12 дней, это изнуряет.

А это считается легкой формой. При том, что в анализах пациента будут минимальные изменения, которые не будут требовать госпитализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе.

По словам доктора, в отличие от гриппа при коронавирусе катаральные явления — воспаление слизистых оболочек, минимальны, горло не поражено.

Обоняние при ковиде пропадает не у всех. Кашель - непредсказуем, но поражение легких есть.

Ирина Ярцева заключила, что клиническая картина до конца не изучена.

За последние сутки в России новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 359.