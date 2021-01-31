NBC: Байден выступит 1 февраля с речью о внешнеполитическом курсе
31 января 2021, 11:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: NBC
СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден планирует выступить с речью о своем видении внешней политики государства в понедельник.
Собеседник отметил, что о своих планах Байден расскажет во время посещения Госдепартамента, где он проведет встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. Есть информация, что американский лидер намерен подписать ряд указов в области внешней политики, в частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены при Дональде Трампе.
Ранее сообщалось, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным.
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