NBC: Байден выступит 1 февраля с речью о внешнеполитическом курсе

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31 января 2021, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NBC

Джо Байден, фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден планирует выступить с речью о своем видении внешней политики государства в понедельник.

Собеседник отметил, что о своих планах Байден расскажет во время посещения Госдепартамента, где он проведет встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. Есть информация, что американский лидер намерен подписать ряд указов в области внешней политики, в частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены при Дональде Трампе.

Ранее сообщалось, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным.