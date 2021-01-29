Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден «не сдерживался» в разговоре с Путиным
29 января 2021, 08:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.ру
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как проходил телефонный разговор американского президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Главы обоих государств переговорили 26 января.
«Он [Байден] никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», - пояснила она.
Псаки отметила, что у американского лидера были «четкие цели», которые ему удалось реализовать во время телефонного разговора. По ее словам, Байден откровенно говорил по поводу того, как обращаются с оппозиционером Алексеем Навальным, а также с участниками несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января. Пресс-секретарь добавила, что президент намерен быть столь же открытым по решению проблем при контактах на других уровнях.
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