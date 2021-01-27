Песков рассказал об «откровенном разговоре» Путина и Байдена

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2021, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом носил достаточно откровенный характер. По его словам, еще в 2011 году они договорились о формате общения.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», - пояснил он.

Песков рассказал, что главы государств обсудили актуальные вопросы, в частности, продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Путин и Байден договорились сделать это на паритетной основе, уточнил пресс-секретарь. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Официальный представитель Кремля добавил, что лидеры стран затронули в диалоге украинскую тему и ситуацию вокруг Алексея Навального. Однако, по мнению Пескова, о перезагрузке в отношениях говорить еще рано, поскольку предпосылок для этого нет.

«Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога», - резюмировал он, отметив, что возможность личной встречи не обсуждалась.