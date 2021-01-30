Владимир Зеленский заявил, что прививки от COVID-19 на Украине будут бесплатными

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30 января 2021, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office/Xinhua

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что вакцинация от COVID-19 в стране пройдет за счет средств из бюджета и будет бесплатной для украинцев: "вакцина не то, на чем должно зарабатывать государство".

Зеленский отметил, что стоимости вакцины в частных клиниках он не знает, но это может ударить по простым гражданам Украины, сообщает RT. При этом развитие платной профилактики президент Украины поддерживает. Это нужно для того, чтобы жители страны, имеющие деньги, могли самостоятельно вакцинироваться против коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».