Глава Минздрава Украины заявил, что «Спутник V» в стране регистрировать не будут: «Можете истерить долго»

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29 января 2021, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

прививка, фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране не будут регистрировать российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«У нас есть некоторые политические силы, которые пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации. Если бы это не влияло на здоровье и жизнь людей, потому что вопрос вакцинации напрямую связан именно с этими двумя вещами, то, наверное, мы бы никак не реагировали. У нас сейчас есть две крайности» - высказал он.

Степанов отметил, что одна политическая сила устроила «какую-то истерию по поводу регистрации Спутника V»: «Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет». При этом вторая политическая сила выбрала путь «запугивания» украинцев, рассказывая, что вакцинация не начнется вовремя, уточнил он.

Глава министерства пояснил, что вакцинация на Украине начнется вовремя – в феврале 2021 года, как было сказано ранее.