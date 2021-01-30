Зариф рассказал, при каких условиях Иран вернется к выполнению обязательств по СВПД
30 января 2021, 14:01[ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках беседы с журналистами в субботу назвал условие для выполнения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.
Тегеран, по словам Зарифа, будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, если Соединенные Штаты Америки вернутся к выполнению сделки в полном объеме. Глава МИД Ирана уточнил, что вопрос не в том, кто находится в Белом доме, главное – действия США, передает RT.
Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран остается частью Совместного всеобъемлющего плана действий, а Штаты стали стороной, которая вышла из договора и оказывала давление на Иран.
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