Зариф рассказал, при каких условиях Иран вернется к выполнению обязательств по СВПД

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30 января 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках беседы с журналистами в субботу назвал условие для выполнения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Тегеран, по словам Зарифа, будет готов полностью вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, если Соединенные Штаты Америки вернутся к выполнению сделки в полном объеме. Глава МИД Ирана уточнил, что вопрос не в том, кто находится в Белом доме, главное – действия США, передает RT.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран остается частью Совместного всеобъемлющего плана действий, а Штаты стали стороной, которая вышла из договора и оказывала давление на Иран.