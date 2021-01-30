Popular Mechanics: захваченный американцами российский «Панцирь-С1» вывезут в США

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30 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Popular Mechanics

Панцирь-С1, mil.ru

Издание Popular Mechanics сообщает, что похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства планируют транспортировать на базу американских ВВС Райт-Паттерсон.

Согласно данным журнала, на территории базы в Огайо расположен Национальный центр воздушно-космической разведки США, который, в частности, специализируется на изучении образцов зарубежной военной техники. Журналисты не исключают, что там "Панцирь-С1" демонтируют и перестроят в целях исследования принципов его функционирования.

Напомним, ранее британская газета The Times опубликовала материал, согласно которому в прошлом году на поле боя в Ливии был захвачен приобретенный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс, после чего его тайно доставили на авиабазу НАТО в Германии.