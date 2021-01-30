Popular Mechanics: захваченный американцами российский «Панцирь-С1» вывезут в США

Издание Popular Mechanics сообщает, что похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства планируют транспортировать на базу американских ВВС Райт-Паттерсон.
Согласно данным журнала, на территории базы в Огайо расположен Национальный центр воздушно-космической разведки США, который, в частности, специализируется на изучении образцов зарубежной военной техники. Журналисты не исключают, что там "Панцирь-С1" демонтируют и перестроят в целях исследования принципов его функционирования.
Напомним, ранее британская газета The Times опубликовала материал, согласно которому в прошлом году на поле боя в Ливии был захвачен приобретенный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс, после чего его тайно доставили на авиабазу НАТО в Германии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.