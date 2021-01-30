Движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира
30 января 2021, 07:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Guardian
Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул американское движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 года. Соответствующую информацию предоставило в субботу издание Guardian.
Парламентарий подчеркнул, что призывы BLM к системным изменениям начались в США, но распространились по всему миру и заставили людей в разных точках планеты бороться с расизмом в своих обществах. По мнению Петтера Эйде, данное движение добилось колоссальных успехов в области борьбы с расовой несправедливостью.
Член парламента Норвегии также категорически отверг замечания, указывающие на то, что BLM стояло за насилием в городах Соединенных Штатов. По его словам, в большинстве случаев демонстрации носили мирный характер.
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