Движение Black Lives Matter выдвинуто на Нобелевскую премию мира

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30 января 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

активист движения BLM, Stephen Zenner/Keystone Press Agency

Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул американское движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира 2021 года. Соответствующую информацию предоставило в субботу издание Guardian.

Парламентарий подчеркнул, что призывы BLM к системным изменениям начались в США, но распространились по всему миру и заставили людей в разных точках планеты бороться с расизмом в своих обществах. По мнению Петтера Эйде, данное движение добилось колоссальных успехов в области борьбы с расовой несправедливостью.

Член парламента Норвегии также категорически отверг замечания, указывающие на то, что BLM стояло за насилием в городах Соединенных Штатов. По его словам, в большинстве случаев демонстрации носили мирный характер.