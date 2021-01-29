Власти Канады ужесточили правила въезда в страну

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29 января 2021, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Правительство Канады приняло решение о введении более строгих правил в отношении туристов из-за появления новых штаммов коронавируса.

Теперь все въезжающие в страну должны будут по прибытии сдать тест на отсутствие COVID-19.

Въезжающим в страну придется в определенной гостинице до трех дней ждать результатов теста, при этом оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. американских долларов.

«Те, у кого результат будет отрицательным, смогут затем придерживаться режима карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем», - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Те, у кого тест окажется положительным, будут обязаны оставаться на карантине в определенных госучреждениях.

Ранее сообщалось, что в Канаде выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «из ЮАР».