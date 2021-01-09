В Канаде выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «из ЮАР»

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9 января 2021, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР.

Сообщается, что вирус был обнаружен у человека, недавно вернувшегося из заграничной поездки. Мужчина находится на карантине.

Ранее в четырех провинциях было выявлено несколько случаев заражения так называемым британским штаммом нового коронавируса. Как выяснилось, двое заразившихся не покидали территорию Канады.

Ранее сообщалось, что в Оттаве и Торонто на 28 дней вводится локдаун.