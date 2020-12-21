В Оттаве и Торонто на 28 дней вводится локдаун

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21 декабря 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Власти канадской провинции Онтарио, которая является самым густонаселенным регионом Канады, вводят жесткие ограничительные меры.

Ограничения предусматривают закрытие всех торговых точек, которые не торгуют товарами первой необходимости, спортзалов, кафе и ресторанов. Зимние школьные каникулы, которые в Онтарио начались 21 декабря, будут продлены для учеников младших классов до 11 января, а для старшеклассников - до 25 января. Населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

По словам главы региона Дага Форда, если не принять меры сейчас, то последствия будут катастрофическими. Режим локдауна вводится с 00:01 26 декабря.

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