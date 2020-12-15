Трюдо предположил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году

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15 декабря 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Джастин Трюдо. Фото: сайт правительства Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что пандемия нового коронавируса закончится в 2021 году.

По его словам, в 2021 году «мы сможем вместе отпраздновать, когда эта пандемия наконец-то закончится», потому что, как отметил, премьер-министр, «мы видим ее окончание с появлением вакцин».

Трюдо подчеркнул, что пока канадцам необходимо продолжать неукоснительно соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, регулярное мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за COVID-19 до 21 января.