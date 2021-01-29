ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский связал поставки вакцины от коронавируса с геополитикой

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зеленский связал поставки вакцины от коронавируса с геополитикой
Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Об этом он заявил в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.

«Поставка вакцины ­– это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал украинский лидер.

Ране агентство Bloomberg оценило вакцинацию от коронавируса на Украине и в Крыму.

ДВа

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью