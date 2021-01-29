Зеленский связал поставки вакцины от коронавируса с геополитикой

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29 января 2021, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Об этом он заявил в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.

«Поставка вакцины ­– это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», – сказал украинский лидер.

Ране агентство Bloomberg оценило вакцинацию от коронавируса на Украине и в Крыму.