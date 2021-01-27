Bloomberg показал разницу в вакцинации украинцев и крымчан

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27 января 2021, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Агентство Bloomberg оценило вакцинацию от коронавируса на Украине и в Крыму.

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство. Авторы обратили внимание, что Украина - самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации.

«Им нечего дать 42-миллионому населению и эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны», - говорится в материале.

Ранее Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц.