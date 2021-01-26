Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц
26 января 2021, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.
Мишустин в рамках заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению COVID-19 отметил, что в Минздрав РФ поступили документы для регистрации еще одной вакцины против коронавирусной инфекции центра имени Чумакова – это уже третья разработка отечественных ученых.
Предполагается, что в ближайший месяц препарат выйдет в гражданский оборот, что позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной для граждан.
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