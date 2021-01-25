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Президент Мексики Обрадор назвал успехом российской науки вакцину против COVID-19 «Спутник V»

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Мексики Обрадор назвал успехом российской науки вакцину против COVID-19 «Спутник V»
президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Xinhua

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в рамках беседы с главой РФ Владимиром Путиным в понедельник, 25 января, заявил, что считает разработку вакцины "Спутник V" успехом российской науки.

Мексиканский лидер также охарактеризовал препарат "Спутник V" как свидетельство прогресса науки.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Владимир Путин в ходе беседы подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня. Подчеркивается, что правительства Мексики и России в настоящий момент работают над решением вопросов доступа флагманских продуктов на рынок, а также их продвижения.

ЕТ

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