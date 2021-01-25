Президент Мексики Обрадор назвал успехом российской науки вакцину против COVID-19 «Спутник V»
25 января 2021, 22:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в рамках беседы с главой РФ Владимиром Путиным в понедельник, 25 января, заявил, что считает разработку вакцины "Спутник V" успехом российской науки.
Мексиканский лидер также охарактеризовал препарат "Спутник V" как свидетельство прогресса науки.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Владимир Путин в ходе беседы подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня. Подчеркивается, что правительства Мексики и России в настоящий момент работают над решением вопросов доступа флагманских продуктов на рынок, а также их продвижения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.