Мексика рассчитывает получить 24 млн доз «Спутника V» в ближайшие два месяца
25 января 2021, 19:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
В понедельник, 25 января, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна рассчитывает на поставку 24 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшие два месяца.
По итогам телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что пригласил президента РФ посетить Мексику, а также выразил ему благодарность за решение поставить на мексиканскую территорию 24 млн доз вакцины "Спутник V" в ближайшие два месяца.
Ранее сегодня стало известно, что российскую вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V" зарегистрируют в Индии в течение двух недель.
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