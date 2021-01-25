Мексика рассчитывает получить 24 млн доз «Спутника V» в ближайшие два месяца

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25 января 2021, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

В понедельник, 25 января, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна рассчитывает на поставку 24 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшие два месяца.

По итогам телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что пригласил президента РФ посетить Мексику, а также выразил ему благодарность за решение поставить на мексиканскую территорию 24 млн доз вакцины "Спутник V" в ближайшие два месяца.

Ранее сегодня стало известно, что российскую вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V" зарегистрируют в Индии в течение двух недель.