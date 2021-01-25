Регистрация вакцины «Спутник V» в Индии ожидается в течение двух недель
25 января 2021, 18:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма в понедельник, 25 января, сообщил, что российскую вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V" зарегистрируют на индийской территории в течение двух недель.
По словам посла, процедура одобрения препарата против COVID-19, созданного в России, займет еще пару недель. После завершения регистрации "Спутник V" сможет применяться в Индии.
Отмечается также, что индийская сторона планирует экспортировать произведенную на своей территории при сотрудничестве Российского фонда прямых инвестиций вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Россию, а также в третьи страны.
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