В Белоруссии символику оппозиции могут признать экстремистской

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29 января 2021, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Минск. Фото: Pixabay

Инициативная группа во главе с общественным деятелем Петром Шапко обратилась в Генпрокуратуру с инициативой запретить бело-красно-белую символику и причислить ее к экстремистской.

Автор инициативы считают, что это нужно сделать безотлагательно, так как «не время миндальничать». В обращении, в частности, говорится, что «Белорусы прекрасно помнят трагедию Великой Отечественной войны, которая коснулась в той или иной степени каждой семьи. Инициативные граждане заявляют, что никогда не забудут и не должны забывать трагедии ВОВ. Именно по этой причине граждане обращаются к властям с просьбой запретить символы зверств на белорусской земле».

Кроме этого, авторы заявляют, что за появившейся в Белоруссии оппозиционной атрибутикой «читалась явная попытка организовать противостояние в обществе, гражданский конфликт».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране увлеклись либерализацией законов.