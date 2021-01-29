Российская вакцина «Спутник V» прошла официальную регистрацию в Гвинее

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29 января 2021, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина "Спутник V". Фото: сайт РФПИ

Гвинея стала второй страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) официально объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В Гвинее окончательное решение было за Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств республики.

В РФПИ также уточнили, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19, за исключением российских.