Российская вакцина «Спутник V» прошла официальную регистрацию в Гвинее
29 января 2021, 18:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Гвинея стала второй страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) официально объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В Гвинее окончательное решение было за Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств республики.
В РФПИ также уточнили, что вакцина была зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19, за исключением российских.
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