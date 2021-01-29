Верховная рада разрешила ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19, за исключением российских

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29 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пробирка, pixabay.com

Депутаты Верховной рады Украины поддержали во втором чтении принятие законопроекта, который даст возможность регистрировать привезенные на территорию страны вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке.

В документе подчеркивается, что данная привилегия запрещается для препаратов, созданных в России, которая в тексте обозначается как "государство-агрессор".

Отмечается, что принятие подобного законопроекта обусловлено текущей сложнейшей ситуацией с пандемией коронавируса нового типа на Украине.

Согласно последней информации, препараты, которые могут регистрироваться в ускоренном порядке, должны сопровождаться данными об успешном проведении доклинических испытаний, а также об их доказанной эффективности.