Верховная рада разрешила ускоренную регистрацию вакцин от COVID-19, за исключением российских
29 января 2021, 15:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Депутаты Верховной рады Украины поддержали во втором чтении принятие законопроекта, который даст возможность регистрировать привезенные на территорию страны вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке.
В документе подчеркивается, что данная привилегия запрещается для препаратов, созданных в России, которая в тексте обозначается как "государство-агрессор".
Отмечается, что принятие подобного законопроекта обусловлено текущей сложнейшей ситуацией с пандемией коронавируса нового типа на Украине.
Согласно последней информации, препараты, которые могут регистрироваться в ускоренном порядке, должны сопровождаться данными об успешном проведении доклинических испытаний, а также об их доказанной эффективности.
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