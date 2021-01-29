ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Германии заявили, что России оказывают поддержку на пути допуска «Спутника V» в ЕС

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Германии заявили, что России оказывают поддержку на пути допуска «Спутника V» в ЕС
вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Глава регулятора ФРГ в пятницу заявил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути вероятного допуска вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" на территорию Европейского Союза.

В Германии также не исключили возможность производства российской вакцины от COVID-19 в Европе.

Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на территории страны не намерены регистрировать препарат "Спутник V", созданный в РФ. Глава ведомства также подчеркнул, что по данному поводу "можно истерить еще очень долго".

ЕТ

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью