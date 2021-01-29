В Германии заявили, что России оказывают поддержку на пути допуска «Спутника V» в ЕС
29 января 2021, 13:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава регулятора ФРГ в пятницу заявил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути вероятного допуска вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" на территорию Европейского Союза.
В Германии также не исключили возможность производства российской вакцины от COVID-19 в Европе.
Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на территории страны не намерены регистрировать препарат "Спутник V", созданный в РФ. Глава ведомства также подчеркнул, что по данному поводу "можно истерить еще очень долго".
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