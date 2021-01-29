В Германии заявили, что России оказывают поддержку на пути допуска «Спутника V» в ЕС

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29 января 2021, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Глава регулятора ФРГ в пятницу заявил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути вероятного допуска вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" на территорию Европейского Союза.

В Германии также не исключили возможность производства российской вакцины от COVID-19 в Европе.

Ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на территории страны не намерены регистрировать препарат "Спутник V", созданный в РФ. Глава ведомства также подчеркнул, что по данному поводу "можно истерить еще очень долго".