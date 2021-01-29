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Додон продолжит общение с гражданами в онлайн-формате под брендом «Президент отвечает»

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон продолжит общение с гражданами в онлайн-формате под брендом «Президент отвечает»
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Бывший глава Молдавии Игорь Додон продолжит общение с гражданами в онлайн-формате еженедельных программ в соцсетях под брендом «Президент Игорь Додон отвечает».

По словам лидера Партии социалистов, поскольку в стране были несколько президентов, то это слово не должно монополизироваться.

«У нас было несколько президентов в Республике Молдавия или кто-то пытается монополизировать это понятие? Есть президент страны, председатель парламента, председатели партий, поэтому мы продолжим в этом формате», - заявил Додон, намекнув, что по-румынски и «президент», и «председатель» произносятся одинаково.

Ранее Додон заявил, что добьется статуса межнационального общения для русского языка.

ДВа

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