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Додон заявил, что добьется статуса межнационального общения для русского языка

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Додон заявил, что добьется статуса межнационального общения для русского языка
Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон констатировал необходимость принимать законопроекты, представляющие большой интерес для граждан.

Об этом экс-президент Молдавии заявил на совместном заседании с парламентской фракцией ПСРМ. По его словам, социалисты разработают новый законопроект о функционировании языков в Молдавии и поставят его на голосование на первом же заседании парламента.

«Русский язык будет в Молдавии языком межнационального общения», - заявил Додон.

Ранее Додон назвал новый состав Совбеза Молдавии угрозой госбезопасности.

ДВа

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