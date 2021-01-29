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Аналитик Ван Амбарцумян: концепцию войны, реализованную Азербайджаном в Карабахе, разработали в НАТО

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

Аналитик Ван Амбарцумян: концепцию войны, реализованную Азербайджаном в Карабахе, разработали в НАТО
Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Концепцию войны, реализованную прошлой осенью Азербайджаном в Нагорном Карабахе, разработали в Североатлантическом альянсе. Об этом в беседе с представителями интернет-СМИ заявил эксперт Ван Амбарцумян.

Как отметил аналитик, армянский генералитет, потерпевший фиаско в результате последнего вооруженного противостояния с Баку в Карабахе, «остался в 90-х годах и не был готов к новым реалиям». В отличие от противника, Азербайджан претворил в жизнь современную концепцию бесконтактной войны, которую разработали в НАТО. Амбарцумян призвал Ереван сделать выводы из своего поражения и внести необходимые коррективы в оборонную стратегию.

Ранее в текущем месяце французский сетевой ресурс AgoraVox написал, что Баку мог использовать в ходе противостояния в Нагорном Карабахе вооружение НАТО.

ДЦ

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