Аналитик Ван Амбарцумян: концепцию войны, реализованную Азербайджаном в Карабахе, разработали в НАТО

Концепцию войны, реализованную прошлой осенью Азербайджаном в Нагорном Карабахе, разработали в Североатлантическом альянсе. Об этом в беседе с представителями интернет-СМИ заявил эксперт Ван Амбарцумян.
Как отметил аналитик, армянский генералитет, потерпевший фиаско в результате последнего вооруженного противостояния с Баку в Карабахе, «остался в 90-х годах и не был готов к новым реалиям». В отличие от противника, Азербайджан претворил в жизнь современную концепцию бесконтактной войны, которую разработали в НАТО. Амбарцумян призвал Ереван сделать выводы из своего поражения и внести необходимые коррективы в оборонную стратегию.
Ранее в текущем месяце французский сетевой ресурс AgoraVox написал, что Баку мог использовать в ходе противостояния в Нагорном Карабахе вооружение НАТО.
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