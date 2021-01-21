Французский портал AgoraVox: Азербайджан мог использовать в войне в Карабахе оружие НАТО

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21 января 2021, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Азербайджан мог использовать в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха вооружение НАТО. Такая версия высказана в публикации, размещенной на страницах французских интернет-СМИ.

Портал AgoraVox пишет, что несколько лет назад в одном из рекламных видео армии закавказской республики была продемонстрирована военная техника чешского производства, оснащенная гаубицами и реактивными системами залпового огня. Официальная Прага сведения о поставках оружия Баку тогда опровергла.

В процитированном материале указывается на то, что, несмотря на заявления властей Чехии, данная сделка действительно имела место. Журналисты выяснили, что Азербайджан получил от Чехии через страны-посредники в лице Израиля и Словакии гаубицы Dana M-1 и установки РСЗО Vampir RM-70. Это вооружение впоследствии могло быть использовано в Нагорном Карабахе.

Ранее в четверг сообщалось, что журналист Юрий Котенок обозначил главную причину поражения Армении в войне в Карабахе.