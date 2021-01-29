Военный эксперт Кларк: США следует готовиться к худшему в случае войны с Россией
29 января 2021, 16:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Forbes
Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайн Кларк в пятницу заявил, что Соединенным Штатам Америки следует готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией.
По словам специалиста, в случае военных действий такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении, а также на усилении обороноспособности своей военной техники, вследствие чего традиционные для США принципы ведения войны – приспосабливаемость и устойчивость – отойдут на второй план.
Брайн Кларк заявил, что беспокойство вызывает неподготовленность американских солдат вести боевые действия с участием нерегулярных войск. Военный эксперт призвал Пентагон отдать предпочтение тем схемам, где во главе стоят поиск информации и принятие решений – длительной блокаде или карантине союзной территории.
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