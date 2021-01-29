Ядерная война с США приведёт к гибели всего человечества

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 января 2021, 09:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ядерная война с Соединёнными Штатами не выгодна никому. В целом ядерная война вообще никому не выгодна. Поэтому грозится атомными боеголовками может только трус или безумец. Державы, предпочитающие хвалиться своим смертоносным оружием, как правило, управляются психически неадекватными людьми. На самом деле мало кто понимает, что именно может произойти, если скажем, начнётся ядерная война между Китаем и США. Многие агрессивно настроенные политики радостно заявляют, что Россия и Китай может превратить США в сплошную радиоактивную пустыню. Да, естественно, только не США, а всю планету. Всё дело в том, что Соединённые Штаты находятся в крайне опасной зоне нашего мира.

Речь идёт о Йеллоустоунской кальдере. Глубоко под землёй находится спящий пока ещё супервулкан. Но уже через какое-то время он может пробудиться, и тогда никому мало не покажется. Теоретически, ядерный удар в этом секторе может заставить вулкан проснуться. В таком случае произойдёт резкий выброс вредоносных веществ, а затем начнётся чудовищное сверх-извержение. Возникшая катастрофа спокойно приведёт к гибели атмосферы. Толчки приведут к фатальному планетарному катаклизму. Начнут рушиться тектонические плиты, и это приведёт к серии пробуждений других супервулканов. Проще говоря, наша планета прекратит своё существование. Вся жизнь на Земле будет полностью уничтожена.

Поэтому сразу же стоит задать вопрос – а нужна ли вообще нашей планете ядерная война? А нужно ли хоть какой-нибудь державе атомное оружие и зачем оно? Ведь всё это дело может спокойно привести к гибели всего человечества за несколько минут. Диктаторы, обладающие столь мощным вооружением, не представляют себе последствий. Они продолжают кричать о враждебности по отношению к США и хвалиться ядерными ракетами. Но при этом совершенно забывают, что в случае войны они так же отправятся на тот свет вместе с миллиардами людей.