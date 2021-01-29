Посольство РФ в Вене устанавливает, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в доме в Австрии
29 января 2021, 13:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Посольство России в Вене в настоящий момент устанавливает данные о гражданстве пострадавших при взрыве в жилом доме в Австрии. Происшествие случилось ранее сегодня в общине Лангенцерсдорф.
В российском посольстве уточнили, что по состоянию на 9:30 ранения в результате взрыва в жилом доме и последующего обрушения нескольких этажей получили три человека. Данных о том, есть ли среди травмированных людей россияне, пока не поступало.
Точные причины взрыва не установлены. Известно, что жителей ближайших домов после случившегося эвакуировали.
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