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В жилом доме в Австрии прогремел взрыв, обрушились несколько этажей

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Австрийское агентство печати

В жилом доме в Австрии прогремел взрыв, обрушились несколько этажей
полиция Австрии, photonews.at/Georges Schneider v

Утром в пятницу, 29 января, стало известно, что в жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии прогремел мощный взрыв. Соответствующую информацию предоставили журналистам экстренные службы страны.

Согласно последним данным, в результате сильного взрыва обрушились сразу несколько этажей здания. К настоящему моменту информации о пострадавших в ходе данного происшествия в СМИ не поступало. На месте ЧП сейчас одновременно работают два вертолета.

Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины взрыва, который повлек за собой обрушение части конструкции.

ЕТ

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