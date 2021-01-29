В жилом доме в Австрии прогремел взрыв, обрушились несколько этажей

Аргументы Недели → В мире 13+

29 января 2021, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Австрийское агентство печати

полиция Австрии, photonews.at/Georges Schneider v

Утром в пятницу, 29 января, стало известно, что в жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии прогремел мощный взрыв. Соответствующую информацию предоставили журналистам экстренные службы страны.

Согласно последним данным, в результате сильного взрыва обрушились сразу несколько этажей здания. К настоящему моменту информации о пострадавших в ходе данного происшествия в СМИ не поступало. На месте ЧП сейчас одновременно работают два вертолета.

Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины взрыва, который повлек за собой обрушение части конструкции.