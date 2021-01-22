В Краснодаре при взрыве газа на цветочном рынке погиб человек

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22 января 2021, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт МЧС

Один человек погиб, еще два пострадали при пожаре в супермаркете Краснодара.

Предполагается, что горение началось после взрыва газового баллона в цветочном павильоне, персонал которого пострадал. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, пожарным удалось его локализовать.

Следователи и прокуратура Краснодарского края организовали проведение проверок, отметив, что цветочный рынок является легальным, здесь ведется стационарная торговля.

Ранее сообщалось, что 15 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове.