15 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове
21 января 2021, 20:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В четверг, 21 января, в Харькове на Нижняя Гиевская, 150Б в двухэтажном жидом жоме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар. В результате происшествия погибли 15 человек.
«21 января в 15:03 (по Киеву; 16:03 мск) в г. Харьков по ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже», - сообщили в Государственной службе по ЧС Украины.
В ведомстве отметили, что в пожаре пострадали 11 человек, еще девять - госпитализированы. В 17.14 (мск) возгорание было локализован на площади 100 кв. м, в 17.53 - ликвидировано.
Кроме того, директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага заявил, что учреждение, в котором произошел пожар, было нелегальным.
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