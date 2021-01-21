15 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове

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21 января 2021, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

огонь, фото: pixels.com

В четверг, 21 января, в Харькове на Нижняя Гиевская, 150Б в двухэтажном жидом жоме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар. В результате происшествия погибли 15 человек.

«21 января в 15:03 (по Киеву; 16:03 мск) в г. Харьков по ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже», - сообщили в Государственной службе по ЧС Украины.

В ведомстве отметили, что в пожаре пострадали 11 человек, еще девять - госпитализированы. В 17.14 (мск) возгорание было локализован на площади 100 кв. м, в 17.53 - ликвидировано.

Кроме того, директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага заявил, что учреждение, в котором произошел пожар, было нелегальным.